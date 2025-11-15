Devuelven restos de 15 palestinos

Jan Yunis, Gaza.- Israel devolvió los cadáveres de 15 palestinos a Gaza el viernes, informaron funcionarios del hospital Nasser en Jan Yunis, en el último paso para cumplir con los términos del frágil acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Los cuerpos fueron devueltos después que los insurgentes entregaron el jueves por la noche los restos mortales de uno de los últimos cuatro rehenes israelíes que quedaban en la Franja, que fueron capturados en el asalto del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Israel identificó el cadáver recibido como el de Meny Godard, secuestrado en el kibutz de Be’eri, en Israel. Su esposa, Ayelet, murió durante el ataque.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre se han devuelto a Israel los restos mortales de 25 rehenes. Todavía hay tres más pendientes de ser recuperados en el sitiado enclave palestino. Hamás entregó a otros 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.

Por otra parte, a medida que el invierno se instala en Gaza y comienzan las lluvias, las familias desplazadas luchan por evitar que sus refugios improvisados colapsen bajo el clima.

Mientras el cielo nublado del viernes amenazaba con otra tormenta en Ciudad de Gaza, Abdel Rahim Halawa, padre de siete hijos, trabajaba para asegurar una lona sobre su tienda hecha de madera, mantas y láminas de plástico.

“Todos los colchones y mantas se empaparon esta noche. Si nos cae más lluvia, no sabemos cómo podremos seguir viviendo”, subrayó.

Algunas familias se han refugiado en lo que queda de edificios destruidos. Una familia vive dentro de una sección de concreto sostenida por una sola columna abierta torcida, su lado cubierto con un trozo de lona.