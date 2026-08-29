Drones azotan región de Kiev

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Kiev, Ucrania.- Las fuerzas rusas reanudaron el viernes sus bombardeos con drones sobre la región de Kiev, en Ucrania, y alcanzaron más de una docena de edificios de apartamentos y almacenes en el segundo día consecutivo de ataques aéreos.

Las prolongadas incursiones aéreas en Kiev el jueves paralizaron prácticamente la capital ucraniana durante 15 horas, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, asfixiando la economía y alterando gravemente la vida civil.

Los ataques rusos con drones y misiles también apuntan a la red eléctrica en lo que autoridades ucranianas describen como una campaña anual para "convertir el invierno en un arma". En la región de Jersón, en el mar Negro, donde en la víspera bombas planeadoras obligaron a una planta combinada de calor y electricidad a cerrar, las autoridades pronosticaron un invierno de cortes prolongados y pidieron a la población que se mudara a otro lugar si podía.

Los ataques rusos en la región de Kiev causaron daños en 14 almacenes, 16 viviendas particulares, tres edificios de apartamentos y 16 vehículos, dijo el viernes Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

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Un segundo dron impactó en el mismo lugar tras la llegada de los equipos de emergencia, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias, en lo que el ejército calificó como un "doble golpe" contra los socorristas. Los ataques dejaron un muerto y dos heridos, según las autoridades.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche un almacén en la región de Kiev donde se guardan misiles de crucero Flamingo, de producción ucraniana, y combustible para propulsores de cohetes.

Ataques recientes han dañado numerosos almacenes en la capital ucraniana y en su región, incluyendo instalaciones donde se almacenan libros, alimentos y otros bienes de consumo nacional.