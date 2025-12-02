“El Güero” se declara culpable en EU

Chicago, Ills.- Un hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable el lunes de cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, meses después de que su hermano llegó a un acuerdo con la fiscalía.

Joaquín Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable de dos cargos de tráfico de drogas y de empresa criminal continua después de reconocer su papel en la supervisión del transporte de decenas de miles de kilogramos de drogas hacia Estados Unidos, principalmente a través de túneles subterráneos.

Vestido con uniforme naranja de prisión, Guzmán López habló poco en el tribunal. Al inicio de la audiencia, la jueza federal Sharon Coleman le preguntó a qué se dedicaba.

“Tráfico de drogas”, respondió Guzmán López .

“Oh, ese es tu trabajo”, dijo el juez Sharon Coleman entre risas. “Muy bien”.

Si Guzmán López coopera con el gobierno de Estados Unidos, dijeron los fiscales, reducirían la cadena perpetua asociada a los cargos. De cualquier forma, se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión.

El narco no sólo se declaró este lunes culpable de los cargos por narcotráfico de los que fue acusado en una corte de Chicago sino que reconoció haber organizado un operativo de película para plagiar a una persona.

No mencionó el nombre de su víctima pero no cabe duda de que se trataba de Zambada. Narró que hombres armados entrando por una gran ventanal para someter a “El Mayo” en un centro de eventos de Sinaloa. Ambos narcotraficantes habían tomando una bebida con sedantes en un avión privado que les llevaría a Estados Unidos, donde serían arrestados en julio de 2024.