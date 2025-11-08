Enfrentamiento entre paquistaníes y afganos

ANKARA, Turquía.- Cuatro civiles afganos fallecieron y otros cinco resultaron heridos en un enfrentamiento nocturno entre fuerzas paquistaníes y afganas a lo largo de la frontera que comparten, afirmó un funcionario afgano, en un indicio de la creciente tensión entre ambas naciones durante las conversaciones de paz en Estambul.

Sin embargo, una calma tensa prevalecía el viernes a lo largo de la frontera de Chaman en el suroeste de Pakistán, donde ambos bandos intercambiaron breves disparos el jueves por la noche, culpándose mutuamente de incumplir el alto el fuego mediado por Qatar que entró en vigor el mes pasado.

En Afganistán, Ali Mohammad Haqmal, jefe del Departamento de Información y Cultura en Spin Boldak, culpó a Pakistán en un comunicado por iniciar los disparos, pero dijo que las fuerzas afganas no respondieron debido al diálogo en Turquía.

En Islamabad, el vocero del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, rechazó el viernes la afirmación afgana y señaló que fueron ellos quienes iniciaron los disparos.

El Ministerio de Información pakistaní afirmó que “los disparos fueron iniciados desde el lado afgano, pero la situación está controlada”.