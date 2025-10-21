Enviados de Trump llegaron a Israel

Tel Aviv, Israel.- Dos enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, viajaron a Israel el lunes para apuntalar el alto al fuego en Gaza, un día después de que la violencia mortal pusiera a prueba el frágil acuerdo.

La tregua parecía seguir mientras Israel recibía los restos de otro rehén en Gaza y permitía que las entregas de ayuda se reanudaran al territorio devastado. El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, no dijo cuánta ayuda estaba entrando.

Israel amenazó el domingo con detener los envíos de ayuda humanitaria a Gaza, y sus fuerzas mataron a decenas de palestinos en ataques allí tras acusar a milicianos de Hamás de matar a dos soldados. Israel avisó al final del día que respetaría el cese al fuego de nuevo.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar sobre los acontecimientos más recientes. El vicepresidente estadounidense JD Vance y la segunda dama Usha Vance tienen programado visitar el país el martes y reunirse con Netanyahu, anunció el primer ministro en un discurso.

Israel dijo que uno de sus aviones de combate atacó y mató a varias personas que, según dijo, cruzaron la línea amarilla en la ciudad sureña de Jan Yunis, se acercaron a las tropas y “representaban una amenaza inminente”. En dos incidentes similares el lunes en un barrio de la ciudad de Gaza, el Ejército dijo que atacó a varias personas que cruzaron la línea allí y representaban una “amenaza inmediata” para sus tropas.

Bajo los términos del alto el fuego, Israel todavía está esperando que Hamás entregue los cuerpos de 15 rehenes restantes. Trece cuerpos ya han sido devueltos a Israel.

Se espera que la siguiente etapa se centre en el desarme de los militantes del grupo Hamás, la retirada israelí de áreas adicionales que controla en Gaza y la futura gobernanza del territorio devastado. El plan de Estados Unidos propone el establecimiento de una autoridad respaldada internacionalmente.

Ayer se llevaron a cabo servicios funerarios para algunas de las decenas de personas muertas anteriormente por ataques israelíes en toda la franja. Imágenes de The Associated Press muestran a dolientes alineándose para las oraciones fúnebres.