Error en Texas atrasa registros de votantes

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AUSTIN, Texas.- Las oficinas electorales de condados en todo Texas se están apresurando a tramitar un enorme atraso de solicitudes de inscripción de votantes derivado de un error a nivel estatal, un dolor de cabeza que llega mientras se preparan para las elecciones intermedias en noviembre.

El problema, que las autoridades del estado bajo gobierno republicano no han definido públicamente, también podría haber privado del derecho al voto a personas que querían votar en las primarias estatales de marzo, pero cuyas solicitudes de inscripción nunca se procesaron, señalaron funcionarios electorales locales en conferencia de prensa el miércoles.

"Esto realmente salió de la nada. Saber que este elemento de las solicitudes (estatales) no llegó, y no teníamos ninguna visibilidad al respecto", señaló Chris McGinn, director general de la Asociación de Funcionarios Electorales de Condados de Texas.

Aún no se ha determinado el tamaño del atraso en todo el estado, pero la asociación calcula que son decenas de miles en algunos de los condados más poblados. En el condado Bexar, que incluye San Antonio, la oficina electoral recibió alrededor de 45.000 solicitudes de inscripción de votantes acumuladas.

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Algunas oficinas electorales tendrán que contratar trabajadores temporales para manejar la avalancha, comentaron funcionarios de la asociación.