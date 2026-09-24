logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Error en Texas atrasa registros de votantes

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Error en Texas atrasa registros de votantes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      AUSTIN, Texas.- Las oficinas electorales de condados en todo Texas se están apresurando a tramitar un enorme atraso de solicitudes de inscripción de votantes derivado de un error a nivel estatal, un dolor de cabeza que llega mientras se preparan para las elecciones intermedias en noviembre.

      El problema, que las autoridades del estado bajo gobierno republicano no han definido públicamente, también podría haber privado del derecho al voto a personas que querían votar en las primarias estatales de marzo, pero cuyas solicitudes de inscripción nunca se procesaron, señalaron funcionarios electorales locales en conferencia de prensa el miércoles.

      "Esto realmente salió de la nada. Saber que este elemento de las solicitudes (estatales) no llegó, y no teníamos ninguna visibilidad al respecto", señaló Chris McGinn, director general de la Asociación de Funcionarios Electorales de Condados de Texas.

      Aún no se ha determinado el tamaño del atraso en todo el estado, pero la asociación calcula que son decenas de miles en algunos de los condados más poblados. En el condado Bexar, que incluye San Antonio, la oficina electoral recibió alrededor de 45.000 solicitudes de inscripción de votantes acumuladas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Algunas oficinas electorales tendrán que contratar trabajadores temporales para manejar la avalancha, comentaron funcionarios de la asociación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios
      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios

      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios

      SLP

      EFE

      Alegan represalia y violación a la Primera Enmienda

      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026
      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026

      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026

      SLP

      El Universal

      Comité Técnico Asesor de Evaluación asesorará decisiones clave sobre ingreso en UNAM.

      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales
      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales

      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales

      SLP

      AP

      El FBI investigó aportes ilegales de campaña vinculados a la senadora Collins y un contratista de defensa.

      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU
      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU

      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU

      SLP

      AP

      Un buque de carga fue alcanzado por un proyectil en Ormuz, causando incendio y evacuación de la tripulación.