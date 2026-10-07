Estudiantes se hacen oír

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París, Fra.- La policía disparó gas lacrimógeno para controlar a las multitudes en París y otras partes de Francia el martes, mientras más de un cuarto de millón de personas se manifestaban en todo el país para apoyar a alumnos que exigen más financiación para la educación, según cifras del gobierno. Las protestas aumentaron la presión sobre el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Mientras los alumnos regresaban a bloquear sus escuelas secundarias, grandes multitudes con banderas y pancartas se propagaban en Marsella, Estrasburgo y otras ciudades. Las concentraciones muestran cómo las protestas que comenzaron en una escuela secundaria en la región de París a mediados de septiembre se han convertido en un movimiento nacional, el más reciente de muchos que han marcado los casi 10 años de mandato de Macron.

"Necesitamos escucharlos", declaró Léa Monimart, una manifestante adulta en la ciudad norteña de Lille. "Tienen 17 años, no son unos tontos, saben de lo que hablan. Es importante mostrar que hay adultos que los apoyan".

El Ministerio del Interior estimó que 266,000 personas participaron en manifestaciones en todo el país el martes, incluidas 56,000 en París, donde pequeños grupos de manifestantes se enfrentaron con agentes antidisturbios en una plaza de la ciudad al final de una marcha en gran medida pacífica.

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Casi 500 personas fueron detenidas el martes, informó el ministerio. El amplio uso de detenciones, gas lacrimógeno y métodos antidisturbios contra adolescentes está alimentando la desobediencia y enfureciendo a algunos padres y docentes. Algunos grupos estudiantiles convocaron a nuevas protestas para el jueves.