Explosión en fábrica deja 18 muertos

Lahore, Pakistán.- Una caldera explotó el viernes en una fábrica de pegamento en el este de Pakistán y causó al menos 18 muertos y 21 heridos. La potencia del estallido destruyó el edificio de la fábrica y dañó varias viviendas cercanas además de provocar un gran incendio y causar pánico en la zona, explicaron las autoridades.

La policía reportó la detención del gerente de la planta y dijo que buscaba al propietario, que huyó poco después de la explosión registrada en la planta industrial en Faisalabad, una ciudad de la provincia de Punjab.

La causa del incidente no se conocía aún, dijo Usman Anwar, jefe de policía de Punjab. Las autoridades apuntaron más tarde que podría haber sido causada por una fuga de gas.

No estaba claro cuántos de los 18 fallecidos eran trabajadores del complejo y cuántos residentes de la zona. Reportes anteriores indicaban que al menos 15 operadores habían perdido la vida.

Raja Jahangir, un funcionario local, dijo que se estaba investigando cómo se concedieron los permisos de construcción para una fábrica en una zona residencial de Faisalabad, infringiendo las leyes de urbanismo.

La deflagración “arrasó por completo” la planta, aseguró Jahangir, agregó que varios de los heridos estaban en estado crítico.