Esperan comerciantes mejoren ventas con la feria

RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en las ventas por la Feria Regional de Rioverde, que se realizará a partir de hoy y hasta finales de noviembre.

Aunque dijeron que con el puente del 20 de noviembre, les fue bien, ya que obtuvieron buenas ganancias por la llegada de turistas que pasaron algunos días en el municipio.

Con el arranque de la Fiesta de Todos que se realizará a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, esperan mejoren sus ingresos, que se incrementen en un 40% en todos los rubros, por la llegada de turistas y personas que vienen a disfrutar del evento ferial.

Indicaron que tienen la confianza que la situación mejore sobre todo en el rubro de los restaurantes, pues los visitantes llegan al municipio y duran de uno y hasta una semana, por lo que acuden a comer a los restaurantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí