logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Esperan comerciantes mejoren ventas con la feria

Por Carmen Hernández

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Esperan comerciantes mejoren ventas con la feria

RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en las ventas por la Feria Regional de Rioverde, que se realizará a partir de hoy y hasta finales de noviembre. 

Aunque dijeron que con el puente del 20 de noviembre, les fue bien, ya que obtuvieron buenas ganancias por la llegada de turistas que pasaron algunos días en el municipio.  

Con el arranque de la Fiesta de Todos que se realizará a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, esperan mejoren sus ingresos, que se incrementen en un 40% en todos los rubros, por la llegada de turistas y personas que vienen a disfrutar del evento ferial.  

Indicaron que tienen la confianza que la situación mejore sobre todo en el rubro de los restaurantes, pues los visitantes llegan al municipio y duran de uno y hasta una semana, por lo que acuden a comer a los restaurantes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exponen muestra pictórica de charrería
Exponen muestra pictórica de charrería

Exponen muestra pictórica de charrería

SLP

Jesús Vázquez

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca
Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

SLP

Redacción

La reina de la belleza desfiló con traje de la diosa Xochiquétzal

Impacta motociclista contra camioneta
Impacta motociclista contra camioneta

Impacta motociclista contra camioneta

SLP

Redacción

Lenta, pero segura, obra de puente
Lenta, pero segura, obra de puente

Lenta, pero segura, obra de puente

SLP

Redacción