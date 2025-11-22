Cunde espíritu navideño en la ciudad

Matehuala.- Aun no inicia el mes de diciembre y en varias tiendas de la ciudad empezaron a ofrecer a la venta diferentes artículos navideños, donde los comerciantes esperan tener grandes ventas este año.

Al hacer un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar que en varios lugares venden artículos de temporada navideña, donde apenas dejaron pasar el aniversario de la Revolución Mexicana, ya se ve todo para conmemorar el mes de diciembre, pese a que aún no pasa la celebración de la Virgen de Guadalupe, las posadas empiezan del 16 al 24 de diciembre, sin embargo, hay gente que a partir del 1 de diciembre empieza adornar sus casas u oficinas, e incluso los salones de clase.

Se puede ver que en varios comercios venden ya arbolitos navideños algunos pequeños, medianos grandes y otros demasiado grandes, además esferas, muñecos inflables, adornos, y entre muchos otros artículos para decorar las casas, inclusive algunos comerciantes vienen del Estado de México y ponen locales solo para esta temporada donde se espera tengan grandes ventas.

Por otra parte, también hay varias tiendas chinas que están vendiendo artículos navideños, hay comerciantes matehualenses que piden a la población apoyar el comercio local, para que se tenga una derrama económica, no tengan pérdidas las tiendas locales.

