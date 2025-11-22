logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Anuncia Dapas corte de agua este domingo

Piden a la población cuidar el líquido, para evitar desabasto

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncia Dapas corte de agua este domingo

CIUDAD VALLES.- El domingo habrá un corte de suministro de agua en la Dapas por arreglos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció Comunicación Social.

La sala de prensa del organismo operador de agua potable dio a conocer que, a partir de las ocho de la mañana y hasta las tres de la tarde, obreros de la CFE estarán dando mantenimiento a los equipos de medición de energía y esto obliga a suspender el trabajo de las bombas que extraen y llevan el agua a la potabilizadora, al norte de la ciudad.

El plan es que cuando se deje de bombear, los tanques de almacenamiento estén repletos y que no haya problemas de desabasto, por eso piden a la ciudadanía ser cautelosos en el uso del agua, porque pueden provocar que la gente de las zonas altas se quede sin agua, en caso de vaciarse los tanques en el lapso previsto para las reparaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exponen muestra pictórica de charrería
Exponen muestra pictórica de charrería

Exponen muestra pictórica de charrería

SLP

Jesús Vázquez

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca
Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

SLP

Redacción

La reina de la belleza desfiló con traje de la diosa Xochiquétzal

Impacta motociclista contra camioneta
Impacta motociclista contra camioneta

Impacta motociclista contra camioneta

SLP

Redacción

Lenta, pero segura, obra de puente
Lenta, pero segura, obra de puente

Lenta, pero segura, obra de puente

SLP

Redacción