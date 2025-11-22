Anuncia Dapas corte de agua este domingo

CIUDAD VALLES.- El domingo habrá un corte de suministro de agua en la Dapas por arreglos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció Comunicación Social.

La sala de prensa del organismo operador de agua potable dio a conocer que, a partir de las ocho de la mañana y hasta las tres de la tarde, obreros de la CFE estarán dando mantenimiento a los equipos de medición de energía y esto obliga a suspender el trabajo de las bombas que extraen y llevan el agua a la potabilizadora, al norte de la ciudad.

El plan es que cuando se deje de bombear, los tanques de almacenamiento estén repletos y que no haya problemas de desabasto, por eso piden a la ciudadanía ser cautelosos en el uso del agua, porque pueden provocar que la gente de las zonas altas se quede sin agua, en caso de vaciarse los tanques en el lapso previsto para las reparaciones.