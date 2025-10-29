Fracasan pláticas Pakistán-Afganistán

ANKARA, Turquía.- Las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán fracasaron en Estambul tras cuatro días de negociaciones, dijo el ministro de Información de Pakistán el miércoles antes del amanecer, acusando al gobierno talibán en Kabul de negarse a actuar contra los milicianos a quienes se atribuyen ataques transfronterizos que han cobrado varias víctimas mortales.

Las conversaciones se produjeron después de una ronda previa en Doha de la que surgió un alto el fuego el 19 de octubre tras enfrentamientos fronterizos entre las dos partes que dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y combatientes.

Pakistán acusa a los talibanes de albergar a milicianos vinculados a una oleada de ataques, mientras que Kabul niega que su territorio esté siendo utilizado contra Pakistán.

El miércoles, antes del amanecer, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, escribió en su cuenta de X que el diálogo “no logró producir ninguna solución viable”, a pesar de la mediación de Qatar y Turquía.

Hasta el momento, Kabul no ha comentado las declaraciones del ministro, Attaullah Tarar.

El reciente hecho se produjo horas después de que los medios estatales de ambos países dijeron que había un estancamiento en las conversaciones, y de que los medios estatales de ambos bandos se culparon mutuamente por no llegar a un acuerdo.