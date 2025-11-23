G20 adopta ambiciosa declaración

Johannesburgo.- Los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Johannesburgo lograron este sábado adoptar una declaración conjunta que apuesta por la “cooperación multilateral” ante desafíos comunes e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos y paz, pese al rechazo de Argentina y la ausencia de EU.

La reunión de dos días, que se clausura este domingo, venía precedida del boicot ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su tensa relación con Sudáfrica, que ejerce la presidencia de turno del grupo de naciones desarrolladas y emergentes.

De hecho, la primera economía mundial no ha participado en los debates y tampoco era partidaria de que se emitiera una declaración en su ausencia.

Junto a Trump, faltaron de otros líderes por diferentes motivos, como los presidente de China, Xi Jinping; Argentina, Javier Milei; Rusia, Vladímir Putin, y México, Claudia Sheinbaum, quienes, a diferencia del mandatario estadounidense, sí estuvieron representados en Johannesburgo.

En ese contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, instó este sábado a los líderes del G20 a impedir que se debiliten la “integridad y la credibilidad” del bloque, y a adoptar una declaración en la cumbre, que se celebra en el Centro de Exposiciones Nasrec.

Ramaphosa defendió que ese documento enviaría “una señal importante” al mundo de que “el multilateralismo puede y ofrece resultados” y de que el G20 cumplirá su “solemne compromiso de no dejar atrás a ninguna persona, comunidad o país”.

Finalmente, los líderes del grupo presentes en Johannesburgo adoptaron una declaración de treinta páginas por una “abrumadora mayoría”, según la presidencia sudafricana.