Mundo

Gobierno mantiene a la jefa de policía de DC

Por AP

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno mantiene a la jefa de policía de DC

Washington.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump revirtió el curso el viernes y acordó dejar a la jefa de policía de Washington DC a cargo del departamento, mientras que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ordenó a la policía de la capital de la nación cooperar con la aplicación federal de inmigración “a pesar” de la ley de la ciudad.

La nueva orden de Bondi incluida en un memorando emitido el viernes se produjo después de que funcionarios de la capital de la nación interpusieron una demanda para bloquear la toma de control del presidente Trump sobre la policía de Washington. El jueves por la noche, su gobierno intensificó su intervención en la aplicación de la ley de la ciudad al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del organismo.

La jefa de policía del Distrito de Columbia dijo que el movimiento anterior de Trump para dejarla de lado amenazaría el orden público al desestabilizar la estructura de mando. “En mis casi tres décadas en la aplicación de la ley, nunca he visto una acción gubernamental única que cause una mayor amenaza al orden público que esta peligrosa directiva”, dijo la jefa Pamela Smith en un documento judicial.

