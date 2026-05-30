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Gran explosión podría retrasar planes de NASA

Estalla el cohete New Gleen, de Blue Origin, en Cabo Cañaveral

Por EFE

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Gran explosión podría retrasar planes de NASA
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      Miami, Flo.- La impresionante explosión del cohete New Glenn, de Blue Origin, empresa fundada por el magnate Jeff Bezos, que sacudió la noche del jueves hogares a kilómetros de distancia en Cabo Cañaveral (Florida), podría retrasar los planes de la NASA de regresar a la Luna en los próximos dos años y de arrancar este año con la construcción de una futura base lunar.

      La explosión tuvo lugar en el Complejo de Lanzamiento Espacial 36 (SLC-36), ubicado en la Estación de la Fuerza Espacial, durante una prueba de encendido estático (´hot fire test´) previa a este lanzamiento no tripulado.

      No se ha comunicado las causas del accidente, en el que no se registraron heridos pese a la enorme bola de fuego que envolvió el cohete y la zona de lanzamiento.

      La densa humareda que se generó en la plataforma fue visible desde zonas muy alejadas de las instalaciones de la NASA, según se apreció en las imágenes difundidas en redes sociales por algunos vecinos, que aseguraron que cristales y otras partes de sus casas habían temblado por la intensidad de la explosión.

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      El cohete afectado fue el New Glenn, la joya de la corona de la compañía espacial de Bezos, que demostró el pasado noviembre la capacidad de reutilización de su primera etapa durante un aterrizaje controlado sobre una plataforma marina.

      El New Glenn tiene 98 metros de altura y 7 metros de diámetro con capacidad para transportar más de 13 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) y 45 toneladas a la órbita terrestre baja (LEO).

      El lanzamiento tenía previsto situar 48 satélites de Amazon en la órbita baja terrestre, en el marco del proyecto Kuiper con el que el gigante del comercio electrónico desea proporcionar internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta y competir con Starlink.

      Este iba a ser el mayor despliegue de Amazon hasta el momento, que tiene cerradas más de una decena de lanzamientos con Blue Origin, para formar una constelación de más de 3.200 satélites. Como se trataba de una prueba, los satélites no estaban a bordo del cohete.

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