Guatemala registra ataques y motín

Guatemala.- Las autoridades de Guatemala informaron que un grupo de pandilleros de las maras más grandes del país se amotinaron en dos cárceles de la capital mientras que, en otro hecho diferente, un presunto sicario atacó sin éxito a un diputado opositor, muriendo su guardaespaldas.

El diputado Juan Ramón Rivas fue atacado por presuntos sicarios en una motocicleta, en una acción en la que murió su guardaespaldas.

De igual modo, las autoridades de Guatemala han informado de otros ataques, con algunos heridos por armas de fuego.

Por otro lado, grupos de pandilleros, presuntamente del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se amotinaron en al menos dos cárceles situadas en la periferia de Ciudad de Guatemala, reteniendo a varios guardias de seguridad. Hasta el momento el motín ha dejado al menos dos heridos por bala.

“Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal”, informó el ministerio de Gobernación.

El líder de Gobernación explicó que los pandilleros “retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas” y les “dejó claro” que “el Estado no se doblegará ante ustedes”.