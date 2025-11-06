logo pulso
Mundo

Hamás entrega otro cuerpo de rehén a Israel

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
Hamás entrega otro cuerpo de rehén a Israel

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- El ejército israelí dijo el miércoles que Hamás ha entregado restos que se cree que son de un rehén al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, el avance más reciente bajo el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que los restos fueron llevados de regreso a Israel. Hasta antes del anuncio, Hamás había devuelto los restos de 21 rehenes a Israel bajo los términos del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. De confirmarse que se trata de un rehén tras las pruebas forenses, quedarían los restos de otros seis en Gaza.

El anuncio se produjo después de que las operaciones de búsqueda en el barrio de Shijaiya de Ciudad de Gaza descubrieron los restos. 

Se vio una excavadora con una bandera egipcia ondeando mientras cavaba en un área severamente destruida en Shijaiya, mientras miembros enmascarados del ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, custodiaban el área. También estaban presentes vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Más tarde se vio a milicianos dejando el área con varias bolsas en la parte trasera de una camioneta. Egipto desplegó un equipo de expertos y equipo pesado para ayudar a buscar los cuerpos de los rehenes.

