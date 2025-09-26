Hezbollah honra a líderes

Beirut, Líbano.- Miles de simpatizantes de Hezbollah se reunieron en un mirador escénico en la costa de Beirut y proyectaron imágenes del antiguo líder del grupo y su sucesor en la icónica roca arqueada de Raouche para conmemorar sus muertes en ataques aéreos israelíes hace casi un año.

El acto se llevó a cabo a pesar de un aparente intento del primer ministro libanés Nawaf Salam de detener el espectáculo de luces.

Hasán Nasrala, el líder del grupo político-militar, fue asesinado en una serie de ataques masivos israelíes en los suburbios de Beirut el 27 de septiembre de 2024, que destruyó una manzana entera bajo la cual Nasrala se reunió con un general iraní y algunos de sus principales comandantes militares.

Días después, el sucesor de Nasrala, Hashem Safieddine, fue asesinado en otra serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut.

Salam declaró en una publicación en X que el gobernador de Beirut emitió un permiso de reunión a los organizadores de la manifestación, pero “estableció claramente que las rocas de Raouche no deben ser iluminadas en absoluto, ya sea desde tierra, mar o aire, y no se deben proyectar imágenes sobre ellas”.

Agregó que había pedido a ministros que tomaran “medidas apropiadas, incluyendo arrestar a los perpetradores y remitirlos a investigación” y que “el incidente impacta negativamente en la credibilidad de (Hezbollah) al tratar con la lógica del Estado y sus instituciones”.

El evento fue una demostración de fuerza por parte del grupo que sufrió serios golpes en la guerra del año pasado con Israel y ha estado bajo presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante desde entonces.