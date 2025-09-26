logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Hezbollah honra a líderes

Recuerdan sus muertes en ataques israelíes hace un año

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Hezbollah honra a líderes

Beirut, Líbano.- Miles de simpatizantes de Hezbollah se reunieron en un mirador escénico en la costa de Beirut y proyectaron imágenes del antiguo líder del grupo y su sucesor en la icónica roca arqueada de Raouche para conmemorar sus muertes en ataques aéreos israelíes hace casi un año.

El acto se llevó a cabo a pesar de un aparente intento del primer ministro libanés Nawaf Salam de detener el espectáculo de luces.

Hasán Nasrala, el líder del grupo político-militar, fue asesinado en una serie de ataques masivos israelíes en los suburbios de Beirut el 27 de septiembre de 2024, que destruyó una manzana entera bajo la cual Nasrala se reunió con un general iraní y algunos de sus principales comandantes militares.

Días después, el sucesor de Nasrala, Hashem Safieddine, fue asesinado en otra serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salam declaró en una publicación en X que el gobernador de Beirut emitió un permiso de reunión a los organizadores de la manifestación, pero “estableció claramente que las rocas de Raouche no deben ser iluminadas en absoluto, ya sea desde tierra, mar o aire, y no se deben proyectar imágenes sobre ellas”.

Agregó que había pedido a ministros que tomaran “medidas apropiadas, incluyendo arrestar a los perpetradores y remitirlos a investigación” y que “el incidente impacta negativamente en la credibilidad de (Hezbollah) al tratar con la lógica del Estado y sus instituciones”.

El evento fue una demostración de fuerza por parte del grupo que sufrió serios golpes en la guerra del año pasado con Israel y ha estado bajo presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante desde entonces.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dinamarca acusa un “ataque híbrido”
Dinamarca acusa un “ataque híbrido”

Dinamarca acusa un “ataque híbrido”

SLP

EFE

Sarkozy, condenado a 5 años de prisión
Sarkozy, condenado a 5 años de prisión

Sarkozy, condenado a 5 años de prisión

SLP

AP

Los palestinos no se irán, señala Abás
Los palestinos no se irán, señala Abás

Los palestinos no se irán, señala Abás

SLP

AP

D. Trump anuncia aranceles a medicinas
D. Trump anuncia aranceles a medicinas

D. Trump anuncia aranceles a medicinas

SLP

AP

Tendrán un gravamen de 100%; también impone aranceles a muebles y camiones pesados