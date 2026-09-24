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Hiere el ICE a un ciudadano de EU

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Hiere el ICE a un ciudadano de EU
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      CHICAGO.- Un ciudadano de Estados Unidos quedó ensangrentado y herido a la orilla del camino en un suburbio de Chicago tras un enfrentamiento con agentes de inmigración que intentaron arrestarlo tras confundirlo con un fugitivo, según la policía local y un residente que intentó ayudar al hombre.

      El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado en ambulancia tras el incidente ocurrido el domingo en Evanston, una ciudad a unos 19 kilómetros  al norte del centro de Chicago. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Evanston, el hombre le dijo a la policía que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes.

      Un agente federal informó a los policías que se presentaron en lugar tras recibir reportes de un altercado, poco antes de las 10 de la mañana ese día, que cinco agentes en vehículos separados buscaban a un fugitivo con una dirección en Chicago y una orden de arresto en su contra, de acuerdo con el comunicado. El agente federal indicó a la policía que confundieron al hombre con el fugitivo.

      Cuando el hombre se negó a entregar su identificación, los agentes intentaron esposarlo, señaló el agente. Tras darse cuenta de que era un ciudadano de Estados Unidos y no la persona que buscaban, lo dejaron en libertad.

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