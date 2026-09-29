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Mundo

Inundaciones provocan 8 muertos en Tailandia

Por EFE

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Inundaciones provocan 8 muertos en Tailandia
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      Desarrollado por SACS IA

      Bangkok, Tailandia.- Ocho personas han fallecido y 1,8 millones se ven afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluido Bangkok, que continúa parcialmente anegado y con distritos aislados.

      El Departamento para Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) informa en su último balance de que las muertes se han producido en Sa Kaeo (5), Chanthaburi (2) y Saraburi (1) -en la región centro oriental-, mientras no se han registrado víctimas en la capital.

      Un total de 1.793.887 personas se han visto afectadas, incluidas 163.280 en Bangkok, por este temporal de fuertes precipitaciones que afecta al país desde mediados de mes, apunta el informe.

      Según el registro pluvial, Bangkok recibió este fin de semana cerca de 300 milímetros de lluvia –unos 30 millones de metros cúbicos de agua–, una cifra cercana a la que la ciudad suele registrar durante todo septiembre, uno de los meses más lluviosos del año.

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      En la capital, donde se han habilitado 233 centros temporales de evacuación, las precipitaciones caían en la mañana de este lunes de manera intermitente en céntricos barrios como Ekkamai, con otras zonas de la urbe parcialmente inundadas, como los distritos de Prawet y Lat Phrao.

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