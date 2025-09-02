Irak reabre mezquita histórica en Mosul

Irak.- El primer ministro de Irak presidió la reapertura oficial de la histórica Gran Mezquita al-Nuri y su minarete inclinado en el corazón de la Ciudad Vieja de Mosul el lunes, ocho años después de que la mezquita fue destruida por milicianos del grupo extremista Estado Islámico.

Durante unos 850 años, el minarete inclinado de la mezquita se mantuvo como un hito icónico. En 2014, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró un “califato” allí al pronunciar un sermón del viernes y liderar las oraciones.

El grupo extremista destruyó posteriormente la mezquita al detonar explosivos dentro de las estructuras mientras enfrentaba la derrota en una batalla con las fuerzas militares iraquíes por el control de la ciudad en 2017.

La UNESCO, la organización científica, educativa y cultural de la ONU, trabajó junto con las autoridades del patrimonio iraquí y religiosas suníes para reconstruir el minarete utilizando técnicas tradicionales y materiales recuperados de los escombros. La UNESCO recaudó 115 millones de dólares para el proyecto de reconstrucción, con grandes aportes provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.

El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani afirmó en un comunicado que la reconstrucción de la mezquita “permanecerá como un hito, recordando a todos los enemigos el heroísmo de los iraquíes, su defensa de su tierra y su reconstrucción de todo lo destruido por aquellos que quieren oscurecer la verdad”.

Además de la mezquita, se reconstruyeron iglesias dañadas por la guerra, con el objetivo de preservar el patrimonio de la menguante población cristiana de la ciudad. Sudani manifestó que la ciudad de Mosul abraza a todas sus comunidades y “encarna todas las características de la diversa sociedad de Irak”.