Cinco municipios, los más afectados por fuertes lluvias: PC

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Derivado de las fuertes lluvias suscitadas el pasado fin de semana en tres de cuatro regiones del estado, se registraron afectaciones en caminos, pero sin necesidad de evacuar personas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Precisó que se emitió un aviso preventivo para alertar a la ciudadanía de las zonas altiplano, media y centro sobre el aumento de precipitaciones, pronóstico que cumplió, sin embargo, no provocó población lesionada o daños en viviendas.
Describió que, si bien los puntos más afectados se localizaron en los municipios de Catorce, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Matehuala, al momento ya se trabaja en el restablecimiento de la movilidad.
También, recordó que la Coordinación Estatal recomendó el cierre al tránsito por el puente vehicular Sagrada Familia, en el municipio de Tanquián de Escobedo, debido al riesgo inminente de colapsar.
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"La buena noticia para San Luis Potosí, es que estos próximos días de esta semana no tendremos tanta lluvia como lo fue el fin de semana. Sí tuvimos afectaciones, mayormente a los caminos", remató.
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