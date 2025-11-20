Israel continúa sus ataques

Sidón, Líbano.- El ejército israelí lanzó múltiples oleadas de ataques aéreos en el sur del Líbano el miércoles sobre lo que dijo eran instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah, después de que un ataque con drones más temprano en el día matara a una persona e hiriera a varios más, incluidos a varios estudiantes en un autobús.

La nueva ola de ataques se produjo mientras las tensiones entre Israel y los grupos violentos se intensifican. Un ataque aéreo el martes por la noche mató a 13 personas en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, el más mortífero de los ataques israelíes desde un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

Mientras tanto, hospitales en Gaza dijeron que los feroces ataques israelíes mataron al menos a 25 palestinos.

El ejército israelí advirtió el miércoles por la tarde que atacaría objetivos en varias aldeas en el sur del Líbano, describiéndolos como infraestructura de Hezbollah, y pidió a las personas que se alejaran de los lugares. Más de una hora después, los ataques comenzaron en las aldeas de Shehour y Deir Kifa. Por ahora no se han reportado víctimas.

Más temprano el miércoles, un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la aldea de Tiri en el sur del Líbano mató a una persona e hirió a 11, incluidos estudiantes a bordo de un autobús cercano, según el Ministerio de Salud libanés y los medios estatales.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que los ataques israelíes mataron a 25 palestinos e hirieron a 77 desde la tarde. Los hospitales que recibieron los cuerpos indicaron que los ataques israelíes ocurrieron a ambos lados de la línea amarilla establecida en el alto al fuego del mes pasado. La frontera divide el enclave en dos, dejando la zona fronteriza bajo control militar israelí mientras que el área más allá está destinada a servir como una zona segura.

El ejército israelí dijo que Hezbollah estaba trabajando para restablecerse y reconstruir su capacidad en el sur del Líbano, sin proporcionar evidencia.