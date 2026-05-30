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Jefe militar de EU visita Guantánamo

Por EFE

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Jefe militar de EU visita Guantánamo
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      Washington.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

      Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

      "La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota.

      Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

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      Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

      El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense.

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