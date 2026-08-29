Lago aviva temor de más inundaciones

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Bengaluru, India.- Mientras los rescatistas trabajaban el viernes entre lodo y escombros en zonas devastadas por una catastrófica inundación repentina a lo largo de la frontera himalaya entre Nepal y China, las autoridades advirtieron que un lago recién formado, que está a punto de desbordarse, podría desencadenar nuevas inundaciones.

Las autoridades nepalesas indicaron que se ha ordenado a todo el personal de seguridad, a los equipos de rescate y a los miembros del público desplegados en las labores de rescate y ayuda que se mantengan en máxima alerta y se trasladen de inmediato a un lugar seguro si fuera necesario.

Las imágenes satelitales mostradas por la televisión estatal china CCTV parecen indicar que el lago recién formado estaba en la misma zona donde ocurrió el miércoles el desprendimiento glaciar que produjo la cadena de acontecimientos que provocó daños catastróficos río abajo.

La autoridad de gestión de desastres de Nepal señaló que las imágenes satelitales y las evaluaciones preliminares indican que el río ha quedado bloqueado aguas arriba, creando un lago en crecimiento que podría reventar y provocar una inundación repentina.

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CCTV informó el viernes por la mañana que la barrera del lago estaba a más de 10 kilómetros del Puerto de Gyirong, el paso fronterizo con Nepal que quedó cubierto por lodo y agua de la inundación.

Climatólogos que siguen la evolución en la región del Himalaya señalan que el colapso glaciar del miércoles ha dado lugar a la formación de varios pequeños cuerpos de agua.