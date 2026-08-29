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Lenín Moreno fue condenado a 5 años

Por EFE

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Lenín Moreno fue condenado a 5 años
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      Guayaquil, Ecu.- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) fue condenado este viernes por un tribunal a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

      Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público".

      Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario. Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

      Además de Moreno, en este caso estaban imputadas otras 20 personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño, y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

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      González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno.

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