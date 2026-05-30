Mortal explosión por fuga de gas en edificio en EU

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Dallas, Texas.- Los bomberos que respondieron a informes de una fuga de gas en un complejo de apartamentos en Dallas recién habían llegado y se preparaban para evacuar a los residentes cuando el edificio explotó en una enorme bola de fuego, matando a tres personas e hiriendo a varias más, informó el viernes el jefe de bomberos de la ciudad.

El jefe de Dallas Fire-Rescue, Justin Ball, indicó que el primer grupo de cuatro bomberos llegó dentro de dos minutos de la llamada que reportaba la fuga de gas el jueves. "Justo antes de que fuera a entrar y evacuar, explotó", señaló Ball.

Añadió que los bomberos habían estado en el lugar unos 10 minutos, realizando los protocolos de seguridad necesarios que incluyen bloquear la calle, encontrar la fuga, ponerse equipo de protección y establecer un suministro de agua, y describió sus acciones como "heroicas".

"No se perdió tiempo", insistió Ball. "Eso lleva tiempo, poner en marcha todos los protocolos de seguridad. Los estaría criticando si no hubieran hecho eso".

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La explosión sacudió viviendas cercanas y el incendio resultante arrasó el complejo de dos pisos. Un niño y otras dos personas murieron y al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Ningún bombero resultó herido.

Las 22 unidades del edificio estaban ocupadas por 19 familias. Ball aseguró que las autoridades registraron los restos calcinados con drones, perros detectores de cadáveres y equipos especializados de rescate urbano, y no esperaban encontrar más víctimas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que un equipo de ocho investigadores llegó el viernes.