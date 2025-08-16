Mortal lluvia en Pakistán e India

Peshawar, Pakistán.- Inundaciones repentinas provocadas por las lluvias torrenciales cobraron la vida de más de 280 personas en India y Pakistán y dejaron decenas de desaparecidos en las últimas 24 horas, indicaron las autoridades el viernes, y los rescatistas pusieron a salvo a unas 1.600 personas en dos distritos montañosos en los países vecinos.

Las inundaciones comenzaron un día antes en la Cachemira controlada por la India y se extendieron al norte y noroeste en el vecino Pakistán, provocadas por potentes aguaceros sobre zonas pequeñas. Las inundaciones y los cortes de tierra posteriores hirieron a decenas de personas y provocaron evacuaciones y el rescate de millas de habitantes, particularmente en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

Estas lluvias intensas y repentinas son cada vez más habituales en las regiones del Himalaya en India y las áreas del norte de Pakistán, y los expertos han dicho que el cambio climático es un factor que ha contribuido.

En la Cachemira controlada por India, los rescatistas buscaban a los desaparecidos en la remota aldea himalaya de Chositi, luego que las inundaciones repentinas de la víspera dejaron al menos 60 fallecidos y 80 desaparecidos, de acuerdo con las autoridades.

Por lo menos 300 personas fueron rescatadas el jueves después de que un potente aguacero provocara inundaciones y deslaves, pero el operativo fue detenido durante la noche. Los funcionarios dijeron que se cree que muchos de los desaparecidos fueron arrastrados por las corrientes, y el número de desaparecidos podría aumentar.

En el norte y noroeste de Pakistán, las inundaciones repentinas mataron al menos a 243 personas, incluidas 157 personas en el distrito de Buner, afectadas por las inundaciones, en el noroeste de Pakistán el viernes.

Mohammad Suhail dijo a The Associated Press que decenas de personas seguían desaparecidas y que las operaciones de rescate estaban en marcha.

Añadió que 78 cadáveres fueron recuperados al mediodía del viernes, y otros 79 fueron sacados de los escombros de casas colapsadas y aldeas inundadas más tarde.

Las últimas muertes elevan el número total de fallecidos relacionados con la lluvia a 556 desde el 26 de junio, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

En 2022, la peor temporada de monzones registrada jamás en el país mató a más de 1.700 personas y provocó un daño estimado de 40.000 millones de dólares.