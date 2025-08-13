Netanyahu busca reubicar gazatíes

Tel Aviv, Israel.- Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a palestinos de la Franja de Gaza en ese país del este de África, devastado por la guerra, como parte de un esfuerzo más amplio de Tel Aviv para facilitar la emigración masiva del territorio, que ha quedado en ruinas por su ofensiva de 22 meses contra Hamás.

Seis personas familiarizadas con el tema confirmaron las conversaciones a The Associated Press.

No se sabe hasta qué punto han avanzado, pero si se implementan, los aviones equivaldrían a trasladar personas de una tierra devastada por la guerra y en riesgo de hambruna a otra en iguales condiciones, además de plantear preocupaciones sobre derechos humanos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que quiere materializar la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reubicar a gran parte de la población de Gaza a través de lo que el político israelí denomina “migración voluntaria”. Israel ha contemplado reasentamientos similares en otras naciones africanas.

Los palestinos, grupos de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional han rechazado las propuestas, calificándolas como un plan para la expulsión forzosa, lo que constituiría una violación del derecho internacional.

