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Noruega, de luto por muerte del rey Harald V

Falleció a los 89 años de edad, en Oslo; le sucede su hijo Haakon

Por EFE

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Noruega, de luto por muerte del rey Harald V
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      Oslo, Noruega.- El rey noruego Harald V falleció a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país que se encuentra sumido en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa.

      "Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06:35" hora local, informó la Casa Real de Noruega.

      Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era "muy grave", lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

      Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, alcanzando cuotas de respaldo superiores al 70 %.

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      Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, que se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al Gabinete de ministros de que ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: "Todo por Noruega".

      Agradeció, según el Gobierno, al pueblo noruego "su apoyo y compasión" con la familia real durante este momento difícil.

      El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

      "Una era ha terminado. Comienza una nueva. El rey ha muerto. ¡Viva el rey!", concluyó.

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