logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Da inicio el Oktoberfest

Múnich espera la visita de unas 6 millones de personas

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Da inicio el Oktoberfest
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Múnich.- El Oktoberfest de Múnich arrancó el sábado cuando el alcalde de la ciudad abrió el primer barril de cerveza, inaugurando la 191ra edición del festival folclórico más grande del mundo.

      Dominik Krause puso el grifo al primer barril con apenas dos golpes y el tradicional grito de "O´zapft is", o "Ya está abierto".

      Miles de juerguistas —las mujeres vestidas con el tradicional dirndl bávaro, los hombres con lederhosen— irrumpieron en las carpas de cerveza del recinto ferial Theresienwiese, en Múnich, para conseguir un buen lugar en los bancos. Al son de la música de metales y saboreando la cerveza recién servida, pronto empezaron a cantar, bailar ya balancearse al ritmo de la música.

      A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que unas 6 millones de personas acudan al Oktoberfest. Aunque la mayoría son Múnich y del sur de Alemania, millones de asistentes viajan desde otras partes del país y desde todo el mundo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades alemanas reforzaron las medidas de seguridad después de que, el año pasado, el festival tuviera que cerrar temporalmente debido al exceso de aforo. En esta edición se instalaron cámaras con inteligencia artificial para detectar con antelación las grandes aglomeraciones.

      También está prohibido llevar cuchillos y objetos voladores, especialmente drones. Hay controles de acceso, se prohíben las bolsas grandes y no se permite fumar marihuana. Unos 600 policías velarán por la seguridad alrededor del festival, además de agentes antimotines, fuerzas especializadas en carteristas y efectivos de ocho países.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vacunan a los trabajadores de salud vs. ébola
      Vacunan a los trabajadores de salud vs. ébola

      Vacunan a los trabajadores de salud vs. ébola

      SLP

      AP

      El personal sanitario está particularmente expuesto al virus, en Ituri

      Votan en las zonas tomadas por Rusia
      Votan en las zonas tomadas por Rusia

      Votan en las zonas tomadas por Rusia

      SLP

      AP

      Celebran elección parlamentaria en territorio arrebatado a Ucrania

      Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay
      Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay

      Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay

      SLP

      AP

      Hutíes intentan ataque en Riad
      Hutíes intentan ataque en Riad

      Hutíes intentan ataque en Riad

      SLP

      AP

      Los rebeldes también buscaron atacar la infraestructura civil en la ciudad portuaria de Yanbu