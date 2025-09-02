Papa se reúne con defensor LGBTQ+

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV se reunió con uno de los defensores más destacados de una mayor inclusión LGBTQ+ en la Iglesia católica y alentó su ministerio, justo días antes de una peregrinación del Año Santo programada de católicos LGBTQ+ al Vaticano, como una señal de bienvenida continua.

El reverendo James Martin, un autor y editor jesuita con sede en Nueva York, dijo que León XIV le comentó que tenía la intención de continuar con la política de aceptación LGBTQ+ del papa Francisco en la Iglesia y lo animó a seguir con su defensa.

“Escuché el mismo mensaje del papa León que escuché del papa Francisco, que es el deseo de dar la bienvenida a todas las personas, incluidas las personas LGBTQ”, afirmó Martin a The Associated Press después de la audiencia. “Fue maravilloso. Fue muy consolador y muy talentoso y, francamente, muy divertido”.

La reunión, que duró alrededor de media hora, fue anunciada oficialmente por el Vaticano como una señal de que León XIV quería que se hiciera pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La postura de León XIV sobre los católicos LGBTQ+ había sido algo incierta. Poco después de ser elegido en mayo, surgieron comentarios de 2012 en los que el futuro papa, entonces conocido como el reverendo Robert Prevost, criticaba el “estilo de vida homosexual” y el papel de los medios de comunicación en promover la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo que contradecían la doctrina católica.

Reconoció el llamado de Francisco a una Iglesia más inclusiva, diciendo que Francisco “dejó muy claro que no quiere que las personas sean excluidas simplemente por las decisiones que toman, ya sea estilo de vida, trabajo, forma de vestir o lo que sea”.