Probó Corea del Norte lanzamiento de misiles

Por AP

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Probó Corea del Norte lanzamiento de misiles

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte informó el miércoles que realizó lanzamientos de prueba de misiles de crucero hacia sus aguas occidentales, en lo que se trata de una nueva demostración de sus crecientes capacidades militares en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja hacia Corea del Sur para una cumbre regional.

La estatal Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) describió los lanzamientos de prueba del martes como un éxito, diciendo que los misiles permanecieron en el aire durante más de dos horas antes de alcanzar sus objetivos con precisión. La agencia aseguró que estos proyectos contribuirían a expandir el ámbito operativo del ejército norcoreano, el cual cuenta con armamento nuclear.

El ejército de Corea del Sur no confirmó de inmediato si había detectado las pruebas.

El informe norcoreano se produjo horas antes del inicio de una esperada cumbre entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung en la ciudad de Gyeongju, donde Corea del Sur alberga las reuniones de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año.

Pak Jong Chon, un alto mando militar, presenció los lanzamientos de prueba.

