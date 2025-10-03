logo pulso
Procesan en Israel a activistas detenidos

Por AP

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Procesan en Israel a activistas detenidos

JERUSALÉN.- Cientos de policías israelíes fueron desplegados el jueves en el puerto sureño de Ashdod para procesar a unos 450 activistas internacionales detenidos por las fuerzas navales de Israel horas antes en el mar Mediterráneo, informaron autoridades israelíes.

Los activistas, entre ellos legisladores europeos, participaban en una flotilla que intentaba romper el bloqueo israelí a Gaza cuando sus embarcaciones fueron interceptadas, lo que suscitó condenas en todo el mundo y provocó protestas.

La Global Sumud Flotilla era la más grande de las que, hasta la fecha, han intentado romper el bloqueo, y llega en un momento de crecientes críticas hacia la conducta de Israel en Gaza, donde su ofensiva ha devastado amplias zonas del enclave y ha dejado decenas de miles de muertos.

Los activistas habían dicho que esperaban que la gran cantidad de barcos hiciera más difícil que las autoridades los interceptaran a todos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dio la operación por concluida el jueves por la tarde.

