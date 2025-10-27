logo pulso
Mundo

Recuperan los restos de avión de carga

Por AP

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan los restos de avión de carga

Hong Kong.- El domingo se recuperaron de las aguas los restos principales de un avión de carga que salió de la pista en Hong Kong y se precipitó al mar, días después del incidente mortal.

El Boeing 747, operado por ACT Airlines con sede en Turquía y que partió de Dubái, derrapó tras aterrizar el lunes pasado y chocó con un auto patrulla, enviando ambos vehículos al mar. Dos trabajadores que se encontraban en el auto murieron. Los cuatro miembros de la tripulación del avión resultaron ilesos.

Los equipos de recuperación y rescate levantaron la parte delantera del fuselaje, ajustando su posición en el aire en ocasiones antes de colocarlo lentamente sobre una embarcación. Antes de la operación de recuperación, los expertos habían realizado un estudio submarino con sonar, y la pista quedó cerrada.

La cola del avión y otras partes fueron levantadas el viernes, así como el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina. Los dispositivos fueron enviados a un laboratorio para un examen preliminar.

Representantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EU y del Centro de Investigación de Seguridad en el Transporte de Turquía, junto con expertos de Boeing, también forman parte de la investigación. 

