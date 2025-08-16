“Concierto de las Generaciones” de la FCC

La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemoró su 40 aniversario con el “Concierto de las Generaciones”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí bajo la dirección del maestro Julio de Santiago Castillo. El evento tuvo lugar en el teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario y reunió a estudiantes, egresados y autoridades académicas.

El recital contó con la participación de las sopranos Emma Calo y Malena Cruz, esta última egresada de la FCC, quienes interpretaron un repertorio que combinó piezas de ópera, música clásica y canciones populares. La presencia de las y los exalumnos y docentes destacó el sentido de pertenencia y la trayectoria de la facultad a lo largo de cuatro décadas.

En el programa se incluyeron obras como “Los Toreadores” y “Habanera” de Bizet, “Barcarola” de Offenbach, “Je veux vivre” de Gounod y “Königin der Nacht” de Mozart, junto con interpretaciones de “Yesterday” de Paul McCartney y “Viva la vida” de Coldplay. También se rindió homenaje a la música latinoamericana con “Solamente una vez” de Agustín Lara y “El día que me quieras” de Carlos Gardel.

La velada cerró con una ovación general, subrayando la relevancia del concierto como un punto de encuentro intergeneracional y una celebración del papel que la F. de Ciencias de la Comunicación ha desempeñado en la formación de profesionales a lo largo de 40 años.

Para Malena Cruz, esta presentación significó un punto clave en su carrera al ser su primera actuación como solista con la OSSLP. La cantante subrayó que interpretar este repertorio junto a Emma Calo y bajo la dirección de Julio de Santiago, en el marco del 40 aniversario de la Facultad, fue unir dos de sus pasiones: la comunicación y la música.

El recital contó con la participación de sopranos Emma Calo y Malena Cruz.

