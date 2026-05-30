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Sacan a uno de 5 atrapados en cueva

Por EFE

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Sacan a uno de 5 atrapados en cueva
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      Bangkok, Tailandia.- Un grupo de buzos rescatistas en Laos evacuó de manera segura al primero de cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva por más de una semana debido a las inundaciones.

      Rescatistas de Laos y Tailandia publicaron la noticia en redes sociales, junto con un vídeo donde se muestra al primer aldeano rescatado con una lámpara sujeta en el frente. El aldeano, cuyo nombre no ha sido revelado, caminaba con dificultad con la ayuda de dos hombres. Lo entregaron a otros miembros del equipo para una revisión médica, en medio de una multitud expectante.

      Las cinco personas fueron halladas por buzos el miércoles, y los rescatistas dos tenían importantes tareas: sacar a los cinco y encontrar a otras dos personas que siguen desaparecidas.

      Los hombres atrapados ya han recibido agua, alimentos blandos y mantas térmicas para mantenerlos calientes.

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      Los aldeanos entraron a la cueva la semana pasada para buscar minerales valiosos antes de quedar atrapados por inundaciones repentinas que impidieron su salida. Otro aldeano logró escapar por un tiempo y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrapados.

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