Se desata incendio en un portacontenedores

Los Ángeles, Cal.- Un incendio que se desató a bordo de un buque portacontenedores en Los Ángeles provocó brevemente una orden de refugio para las comunidades circundantes ante preocupaciones sobre materiales peligrosos dentro de la carga del barco.

Los 23 miembros de la tripulación del mercante fueron localizados y no hubo heridos a causa del incendio de origen eléctrico, indicó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las autoridades señalaron que identificaron materiales peligrosos a bordo del buque, el One Henry Hudson.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que se había establecido una zona de seguridad de una milla náutica alrededor del buque. Al parecer, el incendio comenzó bajo cubierta, antes de extenderse a varios niveles de la embarcación, lo que generó una explosión a media cubierta, según el Departamento de Bomberos. No quedó claro qué inició el fuego.

Más de 100 bomberos fueron asignados a combatir las llamas en el Puerto de Los Ángeles, conocido por ser el de más actividad de Norteamérica. La tarea continuó durante la noche, indicó Bass.

El portacontenedores, de 336 metros (1.102 pies) de largo, está operado por One Ocean Express, una compañía naviera con sede en Singapur. Antes de llegar a Los Ángeles, había estado recientemente en Japón, con paradas en Kobe, Nagoya y Tokio.

One Ocean Express no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press pidiendo comentarios.