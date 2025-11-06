Se desprendió motor de avión antes de chocar

Louisville, Kentucky.- El ala izquierda de un avión de carga de UPS se subió y un motor se desprendió apenas antes de que se estrellara y explotara tras despegar en Kentucky, informó un investigador federal el miércoles, ofreciendo los primeros detalles oficiales sobre un desastre en el que murieron al menos 11 personas, incluido un niño.

Mientras tanto, los equipos de emergencia buscaban a más víctimas, un día después del choque en UPS Worldport, el centro global de aviación de la compañía en Louisville. Ello desató un infierno que consumió la enorme aeronave y se expandió a negocios cercanos.

Después de recibir autorización para despegar surgió un gran incendio en el ala izquierda, explicó Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que encabeza la investigación.

El avión ganó suficiente altitud para superar la valla al final de la pista antes de estrellarse afuera del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, dijo Inman a los periodistas.

Un video de seguridad del aeropuerto “muestra el motor izquierdo desprendiéndose del ala durante el rodaje para el despegue”, añadió.

El avión con tres personas a bordo se estrelló aproximadamente a las 5:15 de la tarde del martes mientras partía hacia Honolulu desde UPS Worldport en el aeropuerto de Louisville.

El choque generó un efecto dominó, alcanzando y desatando explosiones menores en Kentucky Petroleum Recycling —una empresa de reciclaje de aceite— y afectando a Grade A Auto Parts, un negocio de autopartes usadas. El gobernador Andy Beshear indicó que el niño que murió se encontraba con uno de sus padres en el negocio de refacciones.

“No sé cuántas víctimas estamos buscando realmente”, indicó Mark Little, jefe del Distrito de Bomberos de Okolona en Louisville. “Ese es uno de los problemas, y la zona de escombros es sumamente grande. Será necesario retirar algunos de esos escombros y buscar debajo de ellos. Nos llevará bastante tiempo”.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de choques de aviación, señaló que hay diversas cosas que podrían haber causado el incendio mientras el avión de UPS rodaba por la pista.