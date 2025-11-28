Sentencian a Castillo a 11 años de prisión

Lima, Perú.- Un tribunal de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de cerrar el Congreso en el año 2022, lo que devino en su destitución.

También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella, y Willy Huerta y se impuso una pena menor a quien era su jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres. Otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

Castillo (2021-2022) y Chávez recibieron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ambos casos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la pena se ejecutara de manera efectiva, aunque Chávez tiene asilo diplomático. El fallo aún puede ser apelado por la defensa.

La Fiscalía había pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Huerta recibió la misma pena, pero la sala dispuso que quede en suspensión al igual que la condena de 6 años y 8 meses de prisión para Torres. El tribunal también impuso a los cuatro una reparación civil total de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares).

Castillo era juzgado desde marzo por haber anunciado el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional.

Con el cierre del Parlamento Castillo intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “incapacidad moral permanente”.

Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la policía tras salir del Palacio de Gobierno cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogidos en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.

En las semanas previas a la sentencia, Castillo anunció su intención de ser candidato a senador por parte del partido Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez, cuyos seguidores llegaron a los exteriores del cuartel policial donde se ubica la prisión de Barbadillo para protestar contra la sentencia y reclamar la libertad del expresidente.