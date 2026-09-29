SpaceX lanza su cohete Starship, con éxito

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Texas.- SpaceX lanzó su enorme Starship hacia la órbita por primera vez el lunes y entregó con éxito los Starlinks más avanzados hasta ahora, pero acortó el vuelo por seguridad.

La nave espacial reingresó sobre el Pacífico y amerizó al norte de Hawai tres horas después de despegar de Texas. La empresa deseaba lograr un vuelo de 10 horas, que abarcaría seis vueltas completas alrededor de la Tierra, para demostrar que está listo para el programa lunar Artemis de la NASA.

Starship se volcó y estalló en llamas al amerizar, acabando la misión con un final dramático.

El cohete insignia del fundador Elon Musk casi no llegó a órbita cuando uno de sus motores se apagó demasiado pronto. Pero con todo lo demás funcionando bien y el motor averiado sin ser ya necesario, los controladores decidieron tras varios minutos tensos proceder según lo planeado.

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El cohete transportó 26 de los satélites Starlink más recientes y avanzados para sumarse a los 11,000 modelos más antiguos que ya prestan servicio de internet. Salieron de la nave espacial uno por uno, provocando más vítores de las multitudes que observaban desde el sitio de lanzamiento en Starbase, Texas.

SpaceX está presionando para certificar Starship para vuelos orbitales, un paso vital hacia los viajes a la Luna y Marte. La misión Artemis III de la NASA podría realizarse tan pronto como el próximo verano.