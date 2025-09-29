Sujeto balea e incendia iglesia en Michigan

Grand Blanc, Michigan.- Un hombre armado abrió fuego dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan durante un servicio dominical y prendió fuego al edificio, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras ocho. La policía abatió al sospechoso.

Cientos de personas se encontraron dentro de la iglesia en Grand Blanc cuando un hombre embistió la puerta principal con una camioneta tipo pickup de cuatro puertas que portaba dos banderas estadounidenses en la caja. Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye.

Los agentes acudieron tras una llamada hecha al 911 y llegaron a la iglesia en 30 segundos, dijo Renye. Abatieron al agresor unos ocho minutos después. Cuando el sospechoso salió de la iglesia, dos policías lo persiguieron y “se enfrentaron en un tiroteo”, detalló Renye a los periodistas.

Del lugar salían llamas y humo durante horas antes de que el incendio fuera sofocado.

Renye identificó al agresor como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, del vecino poblado de Burton. Renye no especificó un motivo durante una conferencia de prensa el domingo por la noche.

El jefe policiaco informó asimismo que uno de los heridos se encuentra en estado crítico y otros siete estaban estables.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron localizados mientras las autoridades buscaban entre los escombros en la iglesia, dijo Renye, enfatizando que la búsqueda continúa y que podría haber más víctimas.

Los investigadores están registrando la residencia del sospechoso en la cercana Burton. Las autoridades no proporcionarán detalles adicionales sobre el sospechoso, incluyendo si era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona.

Donald Trump dijo que fue informado sobre el tiroteo. En una publicación en redes sociales, aplaudió la respuesta del FBI, que según las autoridades locales envió 100 agentes a la zona. “Oren por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar, inmediatamente!”, escribió Trump.