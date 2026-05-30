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Tropas israelíes avanzan en el Líbano

Por AP

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Tropas israelíes avanzan en el Líbano
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      Beirut, Líbano.- Tropas israelíes entraron en una aldea del sur del Líbano a primera hora del viernes, avanzando más dentro del país mientras funcionarios militares libaneses e israelíes iniciaban conversaciones directas en el Pentágono.

      La entrada de las tropas israelíes en la aldea de Dibbine, cerca de la localidad de Marjayoun, se produjo mientras ataques aéreos israelíes mataban al menos a seis personas. Cinco murieron en un bombardeo contra las aldeas de Deir Qanoun al Nahr y Abbasiyeh, mientras que un policía municipal murió en la aldea de Ebba, informó la prensa estatal.

      En Washington, una delegación militar libanesa de seis miembros se reunió el viernes con funcionarios militares israelíes en las primeras conversaciones militares directas entre ambos países en décadas.

      Una tregua nominal entró en vigor el 17 de abril. Un funcionario militar libanés dijo que la delegación libanesa, encabezada por el jefe de operaciones del ejército, el general de brigada George Rizkallah, pedirá una tregua total.

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      Tropas israelíes combatieron contra milicianos de Hezbollah dentro de las aldeas de Yohmor y Zawtar al-Sahrqieh, cerca de la ciudad de Nabatieh, después de cruzar el estratégico río Litani, que el ejército israelí ha utilizado como una frontera de facto.

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