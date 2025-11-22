Organizan la Feria de Cd. Fernández

Ciudad Fernández.- Alistan la Feria Regional de Ciudad Fernández evento para el que se destinarán más de 3 millones de pesos para que sea una feria para que las familias puedan divertirse.

El presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, informó que se está analizando los costos para contratar grupos musicales que tengan algunas fechas disponibles para contratarlos, porque algunos se van de vacaciones, pero serán agrupaciones musicales de prestigio para engalanar el evento ferial.

La Feria se realizará en enero del próximo año, por lo que se espera aplicar recursos por un monto de más de 3 millones de pesos, pues será para que la población goce de su feria anual.

La fiesta se efectuará en la plaza principal, habrá muchas sorpresas para que las familias puedan divertirse a lo grande.

Indico que se espera una gran afluencia de personas sobre todo de los municipios vecinos, pues atrae el evento que se desarrolla con eventos deportivos, culturales y los grupos que se presentan.