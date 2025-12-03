Avala el Senado aspirantes a FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto a favor de Morena, PVEM, PT y tres senadores del PAN, el pleno del Senado de la República aprobó la lista de las 10 personas candidatas a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).

La mayoría de los perfiles avalados enviados a la Jefa del Ejecutivo federal para elegir una terna final tienen vínculos con el partido Morena o con gobiernos de ese instituto político.

El listado enviado a la Mandataria federal se integra por: Maribel Bojorges Beltrán, David Borja Padilla, Hamlet García Almaguer, Ernestina Godoy Ramos, Sandra Luz González Mogollón, Mirna Lucía Grande Hernández, Félix Roel Herrera Antonio, Miguel Nava Alvarado, Luis Manuel Pérez de Acha y Luz María Zarza Delgado.

Este martes, el acuerdo requería mayoría calificada de 82 votos, que reunía el bloque oficialista, y al final la pizarra electrónica marcó 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones (cuatro de MC y una de Erick Jaimes, suplente de Manlio Fabio Beltrones).

La bancada de Acción Nacional se dividió, pues Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, de Querétaro, así como Luz María Díaz Marmolejo, de Aguascalientes, emitieron su voto a favor, pese a que su bancada se pronunció en contra.

Al fijar postura desde tribuna, PRI, PAN y MC descalificaron el proceso de elección, al señalar que se trata de una simulación con dados cargados en favor de la exconsejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy.

La priista Claudia Anaya denunció que el oficialismo busca imponer a quien es cercana a la Presidenta Sheinbaum.