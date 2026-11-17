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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Al participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, que se lleva a cabo en El Salvador, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la seguridad, la democracia y la tranquilidad de las familias deben ser siempre prioridades de cualquier gobierno.

Alejandro Moreno destaca estrategia de seguridad de Bukele

El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), dijo que se trata de un espacio de encuentro y diálogo para compartir experiencias, fortalecer la cooperación y analizar los grandes desafíos de nuestra región.

Tras ser inaugurada la Conferencia Internacional, por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el dirigente del tricolor expresó su interés por conocer la experiencia salvadoreña y los resultados de su estrategia de seguridad.

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En redes sociales, el presidente del PRI señaló que es muy importante conocer de primera mano el trabajo que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele se ha impulsado para combatir a la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias salvadoreñas.

Sostuvo que El Salvador es hoy un referente internacional en el debate sobre seguridad ciudadana, por lo que el encuentro representa una gran oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer la cooperación y aprender de las políticas que se han puesto en marcha en nuestra región.

"Estoy convencido de que el intercambio de ideas, la colaboración entre nuestras naciones y el fortalecimiento de nuestras instituciones, son fundamentales para construir sociedades más seguras, democracias más sólidas y un mejor futuro para nuestras familias", recalcó.

Reuniones bilaterales para fortalecer cooperación y seguridad

En el marco de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, Alejandro Moreno sostuvo una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, con quien intercambió puntos de vista sobre los retos de la región y las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral.

Además, dialogaron sobre el gran trabajo que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se impulsa en materia de educación y combate a la pobreza, así como sobre los extraordinarios resultados de su política de seguridad ciudadana, que son un ejemplo para los países del mundo.

Expuso que México y El Salvador comparten grandes desafíos y una relación de hermandad que debe fortalecerse con diálogo, colaboración y resultados para las familias de ambas naciones.

Por separado, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien dijo, es una mujer de gran capacidad, liderazgo y visión, comprometida con el desarrollo y el progreso de su país, bajo la conducción del presidente Luis Abinader.

Informó que en ese excelente encuentro intercambiaron puntos de vista sobre los grandes desafíos de la región y las oportunidades para fortalecer la cooperación entre México y República Dominicana.

Más tarde, Alejandro Moreno dialogó con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien presentó la estrategia de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, que ha contribuido a generar mejores condiciones para el crecimiento económico, la atracción de inversiones, el desarrollo y las oportunidades para su gente.