Aseguran 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa

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Autoridades federales han detenido a dos individuos tras descubrir 133 kilos de metanfetamina ocultos en un semirremolque. La detención tuvo lugar durante operativos de seguridad en la carretera federal libre México 15, en el tramo entre Mazatlán y Culiacán, específicamente en el kilómetro 033+450. Según el informe, los agentes observaron un tractocamión con placas de Texas, Estados Unidos. El conductor del vehículo, al notar la presencia policial, intentó evadir el control realizado por las autoridades.

Los oficiales decidieron marcarle el alto para llevar a cabo una revisión. Durante el procedimiento de inspección, se halló un doble fondo en el piso del semirremolque, dentro del cual se encontraron los paquetes con metanfetamina. Como resultado de esta acción, se arrestaron a dos hombres de 36 y 38 años, quienes fueron informados de sus derechos conforme a la ley. Tanto el vehículo como las sustancias ilegales fueron asegurados y entregados al agente del Ministerio Público correspondiente, que se encargará de determinar la situación jurídica de los detenidos.

La operación fue posible gracias a la colaboración de diversos organismos, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). Estos esfuerzos se enmarcan dentro de las acciones del gobierno para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en el país.

También es relevante mencionar que las autoridades continúan trabajando en la identificación y desmantelamiento de redes de narcotráfico. Recientemente, han sido arrestados otros individuos vinculados a actividades similares, lo que refleja el compromiso constante por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La situación en el ámbito del narcotráfico sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes reafirman su intención de combatir esta problemática a través de operativos coordinados y efectivos.

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