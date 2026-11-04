Cuando Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady

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El arresto de Inés Gómez Mont en Miami el pasado 30 de octubre ha reavivado la atención mediática sobre ella, en particular debido a un episodio memorable de su carrera como conductora. Gómez Mont enfrenta cargos en México por presunta involucración en actos delictivos, incluyendo fraude y lavado de dinero, los cuales ella ha desmentido. Su detención ha sido destacada por diversos medios internacionales, incluyendo "Page Six", que la ha recordado como "la presentadora que le propuso matrimonio a Tom Brady".

Este curioso incidente tuvo lugar durante el Media Day del Super Bowl el 29 de enero de 2008, cuando Gómez Mont viajó a Arizona para cubrir actividades previas al importante evento deportivo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Gigantes de Nueva York. En un intento por captar la atención de Brady, ella apareció vestida de novia, con velo y ramo. Al ser reconocida entre los reporteros, le pidió al jugador que le concediera una pregunta.

En lugar de realizar una consulta habitual, sorprendió al quarterback con una propuesta de matrimonio, expresando: "Estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo, por favor?". Brady, en ese momento aún casado con Gisele Bündchen, respondió con humor, manifestando que se consideraba un "hombre de una sola mujer" y elogiando su belleza. Esta escena se volvió viral, convirtiéndose en uno de los momentos más notorios de la cobertura del Super Bowl, tanto admirada como criticada.

Años más tarde, Gómez Mont admitió que la idea no había sido espontánea, sino sugerida por su hermano, quien le propuso vestirse de novia y hacer la propuesta en un tono juguetón. La repercusión de su intervención fue tan significativa que la NFL destinó seguridad adicional para su protección, ya que los aficionados empezaron a reconocerla y apodar la "novia de Tom Brady". Este suceso fue catalogado por la agencia Associated Press en 2015 como uno de los momentos más insólitos de la historia del Media Day del Super Bowl.

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