Anuncian apertura del “Insurgente”

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que el tren interurbano México-Toluca ‘El Insurgente’ entrará en operación completa a finales de enero de 2026, tras más de 11 años en construcción.

Al realizar un recorrido desde la estación Santa Fe hasta la estación Observatorio del tren, tramo en Ciudad de México que ya está en “periodo de pruebas”, Sheinbaum indicó que se espera que en enero próximo ya “se podrá usar para toda la población”.

“Quiero platicarles que esta obra, como ustedes saben, inició pues hace ya bastante tiempo. El (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador decidió retomarla (y) la dejó hasta Santa Fe”, recapituló Sheinbaum.

La obra, que comenzó en julio de 2014 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue inaugurada parcialmente en septiembre de 2023 por López Obrador (2018-2024).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El año pasado se habilitaron cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, todas ellas en el Estado de México.

Para enero de 2026, se prevé la inauguración de las estaciones correspondientes a la Ciudad de México: Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Sheinbaum recapituló que el proyecto inicial no contemplaba la estación Vasco de Quiroga, la cual fue añadida para poder conectar “a todas las colonias populares de Álvaro Obregón”.

Además, señaló que esta parada, que está frente a la Universidad de la Salud, también comunica con la línea del Cablebús.

La gobernante mexicana realizó el recorrido por las estaciones, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.