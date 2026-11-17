Campesinos bloquean carreteras en cuatro estados del centro
Los bloqueos buscan presionar al gobierno federal para cumplir acuerdos firmados el 22 de octubre
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este martes se registran bloqueos carreteros en al menos cuatro estados del centro del país, realizados por campesinos y productores que participan en una Jornada Nacional de protesta para exigir al gobierno federal que cumpla con los acuerdos a los que llegaron el pasado 22 de octubre.
De acuerdo con los primeros reportes, esta mañana hay bloqueos en cuatro estados: Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, siendo este último el más afectado.
Medios locales reportaban el cierre de las carreteras León-Aguascalientes; la Cuerámaro-León, a la altura de San Francisco del Rincón; carretera federal 45, a la altura de San Antonio, en Silao;
Se informó de presencia de manifestantes, sin bloqueo, en San Luis de la Paz, en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de San Rafael de la Curva y en Irapuato, en la carretera federal libre 45 Irapuato–Querétaro, a la altura de la comunidad de Rancho Grande.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En Jalisco ya había manifestantes en la vía Guadalajara-Colima, donde se esperaba un bloqueo total.
En Michoacán el bloqueo es en Ecuandureo, sobre la Autopista México-Guadalajara Km 360.
En Querétaro, los manifestantes tenían presencia en la caseta de Palmillas.
Se prevé que por la tarde se unan otros estados.
no te pierdas estas noticias
Campesinos bloquean carreteras en cuatro estados del centro
El Universal
Los bloqueos buscan presionar al gobierno federal para cumplir acuerdos firmados el 22 de octubre
Violencia en Culiacán: joven de 18 años asesinado a balazos
El Universal
Un joven resultó herido de bala en un atentado y fue trasladado a un hospital para atención médica.
Fiscalía investiga homicidio de Eduardo Flores, periodista en Acapulco
El Universal
Con nueve periodistas asesinados en México en 2026, el gremio reclama justicia y protección para comunicadores.